Officiellt: Mjällby värvar Stroud-ersättare

Elliot Stroud ser ut att lämna Mjällby AIF.

Nu har Blekingeklubben värvat en potentiell ersättare i Martin Agnarsson.

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Mjällby-stjärnan Elliot Stroud har under en tid ryktats till italienska Genoa. Nu agerar de regerande allsvenska mästarna.

Mjällby har presenterat Martin Agnarsson. Den vänsterfotade ytterbacken skriver ett avtal till och med 2030.

– Martin är en 22-årig spelare som vi har följt under en längre tid. Han är en vänsterfotad wingback som är stark i en-mot-en-spelet och har en imponerande snabbhet. Dessutom är han en hårt arbetande spelare som orkar springa och bidra under hela matchen. Det är precis den typ av spelare som passar in i MAIF, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson på klubbens hemsida,

Enligt uppgifter från Expressen landar övergången på 3,8 miljoner kronor.

Agnarsson kommer senast från danska Aarhus Fremad och har tidigare spelat för B36 Torshavn.



