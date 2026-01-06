Officiellt: Mortensen klar för Brage

Brage fortsätter att värva.

Alex Mortensen, 23, är klar för klubben.

– Jag är väldigt taggad, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

IK Brage presenterade nyligen sitt första nyförvärv under 2026 i Jakob Rømo Skille. Nu meddelar klubben ytterligare en värvning.

Det är den offensive pjäsen Alex Mortensen som ansluter från Ljungskile SK.

– Det känns riktigt bra. IK Brage är en klassisk och anrik klubb, och efter ett långt samtal med Ola så fick jag en mycket bra känsla för klubben och hur jag kan bidra. Jag är väldigt taggad på att flytta upp till Borlänge och börja träna med laget, säger Mortensen på Brages hemsida och fortsätter:

– Jag kommer bidra med passion, vilja och poäng men framförallt ett 100% arbete för klubben och fansen. Min målsättning är att vinna varje match oavsett motstånd. Och bidra med poäng i form av mål och assist.

Mortensen noterades för två mål och två assist på elva matcher i Ettan Södra i fjol.