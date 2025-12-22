Officiellt: Norrby värvar Liam Björninger

Norrby fortsätter att rusta inför superettan.

Liam Björninger, 20, ansluter från Torslanda.

Norrby IF är klart för superettan 2026 och nu har klubben börjat rusta rejält. Under gårdagen presenterades Julius Johansson.

Nu står det klart att Liam Björninger hämtas in från Torslanda, något FotbollDirekt har kunnat avslöja tidigare.

20-åringen stod för 11 mål och tre framspel på 28 matcher den gångna säsongen i Ettan Södra.

Björninger har representerat både Norrby och Elfsborg på ungdomsnivå.

Norrby IF lyckades, via kval, säkra kontraktet till superettan. Detta efter att ha slagit ut Utsikten.