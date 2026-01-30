Officiellt: Peking förlänger med målvaktstalang

Theo Krantz kontrakt med IFK Norrköping hade nyligen löpt ut.

Nu har han förlängt det, med tre år.

– Det känns sjukt kul att IFK tror på mig, och att få tillbringa tre år till här känns underbart, säger målvakten i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2024 valde IFK Norrköping att skriva ett akademikontrakt Theo Krantz, 19. Därefter skulle den lovande burväktaren bli uppflyttad till A-laget inför fjolårets allsvenska säsong.

Med en allsvensk match för ”Peking” hade dock Krantz avtal med klubben löpt ut. Trots det tränade målvakten fortsatt med laget och hoppades att få till en förlängning, vilket han han nu har fått.

Under fredagen står det nämligen klart att 19-åringen har kritat på för tre nya år med Östgötaklubben.

– Det känns sjukt kul att IFK tror på mig, och att få tillbringa tre år till här känns underbart. Jag trivs jättebra i Norrköping och Parken känns som ett andra hem, säger Krantz i ett uttalande och fortsätter:

– Jag vill såklart spela och jag vill hjälpa laget, och staden, så mycket som möjligt. Jag vill bli den bästa jag kan bli både på och utanför planen under mina år här.

IFK Norrköpings sportchef, Henrik Jurelius:

– Theo har haft en fin utveckling under 2025 och vi tror att han har stora möjligheter till att fortsätta i den riktningen, säger han i ett uttalande.





