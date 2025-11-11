Officiellt: Raffaele Palladino ny coach för Atalanta
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ivan Juric har fått sparken.
Nu har Atalanta funnit sin nya tränare.
Han heter Raffaele Palladino.
Efter elva omgångar av Serie A har Atalanta spelat in 13 poäng och befinner sig på en 13:e-plats. Det fick i sin tur Bergamo-klubben att sparka tränaren Ivan Juric under måndagen.
Nu har man anställt en ny huvudtränare till laget – dagen efter att Juric fick gå.
Han heter Raffaele Palladino, har skrivit på för Atalanta och kommer att verka i föreningen fram till sommaren 2027.
Palladino har tidigare varit verksam inom klubbar som Monza och Fiorentina som tränare. I Atalanta kommer han bland annat att träna svenske Isak Hien.
Den här artikeln handlar om: