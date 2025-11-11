Officiellt: Raffaele Palladino ny coach för Atalanta

Ivan Juric har fått sparken.

Nu har Atalanta funnit sin nya tränare.

Han heter Raffaele Palladino.

Foto: Bildbyrån

Efter elva omgångar av Serie A har Atalanta spelat in 13 poäng och befinner sig på en 13:e-plats. Det fick i sin tur Bergamo-klubben att sparka tränaren Ivan Juric under måndagen.

Nu har man anställt en ny huvudtränare till laget – dagen efter att Juric fick gå.

Han heter Raffaele Palladino, har skrivit på för Atalanta och kommer att verka i föreningen fram till sommaren 2027.

Palladino har tidigare varit verksam inom klubbar som Monza och Fiorentina som tränare. I Atalanta kommer han bland annat att träna svenske Isak Hien.