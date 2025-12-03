Officiellt: Samuel Kroon lämnar Örebro SK

Örebro SK har nyligen säkrat kontraktet i superettan.

Nu står det klart att Samuel kroon tackar för sig.

– Det känns såklart tråkigt att lämna nu, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

I den sista ordinarie matchen av superettan 2025 blev Samuel Kroon stor hjälte för Örebro SK när han nickade in kvitteringsmålet som säkrade en kvalplats mot HTFF – som man till sist lyckades slå på straffsparkar.

Ett par veckor senare står det klart att 29-åringen tackar för sig i klubben då hans avtal går ut. Det meddelar ÖSK under onsdagen.

– Efter nästan två och ett halvt år i ÖSK är det dags för mig att gå vidare. Det har varit en tid med både bra och tuffa stunder, och även om resultaten inte alltid blivit som vi önskat har stödet från staden, supportrarna och många fina människor runt laget alltid funnits där, säger Kroon till i ett uttalande och fortsätter.

– Det känns såklart tråkigt att lämna nu, för jag är övertygad om att klubben med den stöttningen som finns är på väg mot bättre tider. Samt att både laget och jag själv hade kunnat lyfta ännu mer framöver med det. Mitt största minne kommer såklart alltid vara målet i Trelleborg – ett avgörande ögonblick för klubben som jag är tacksam över att ha fått bidra med när det behövdes som mest.

Örebro SK:s sportchef, Enes Ahmetovic:

– Samuel kommer nog för alltid leva kvar i våra minnen och hjärtan som en hjälte i och med målet nere i Trelleborg. Nu när hans avtal löper ut vill vi önska honom ett stort lycka till i framtiden och tacka honom för allt han har gjort i svartvitt.

Under sin tid i Örebro SK noterades Samuel Kroon för nio mål och nio assist på 69 matcher.