Officiellt: Sébastien Pocognoli ny tränare för Monaco

Igår sparkade man Adolf ”Adi” Hütter.

Idag har AS Monaco gjort klart med en ny tränare.

Detta i form av belgaren Sébastien Pocognoli.

Foto: Alamy

Det var under fredagen som det stod klart att Ligue 1-klubben Monaco valde att sparka österrikaren Adolf Hütter – efter drygt två år som huvudtränare.

Idag, lördag, står det klart vem huvudtränaren blir.

Den 38-årige belgaren, Sébastien Pocognoli, vilket Monaco meddelar via sina officiella kanaler.

Således lämnar Pocognoli sitt uppdrag i belgiska Union Saint-Gilloise, där han under förra året vann ligan samma år som han tillsattes.

Belgaren har skrivit på ett kontrakt fram till 2027 med Monaco.

Monaco befinner sig just nu på en femteplats i den franska högstaligan med tre poäng upp till serieledaren Paris Saint-Germain.





