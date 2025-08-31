Prenumerera

Officiellt: Lämnar Sirius för Serie A-klubb

William Mehlstrand, 16, lämnar Sirius.
Anfallstalangen är klar för en flytt till italienska Cagliari.
Mehlstrand kommer inleda i Serie A-klubbens ungdomslag.

I början av augusti rapporterade den italienska transfergurun Nicolo Schira att Sirius var på väg att göra en försäljning. Det rörde sig om den 16-åriga talangen William Mehlstrand som hade dragit till sig intresse från Serie A-klubben Cagliari.

Nu står det klart att övergången är ett faktum och 16-åringen flyttar till Italien.

Cagliaris A-lag håller till i den italienska högstaligan, Serie A, men William Mehlstrand kommer att inleda i klubbens akademilag.

Enligt Nicolo Schira rör det sig om ett kontrakt till sommaren 2028.

