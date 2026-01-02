Officiellt: Solomon klar för Fiorentina

Manor Solomon, 26, lämnar Villarreal.

Han går istället på lån i Fiorentina.

Det meddelar den italienska klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Manor Solomon har under hösten varit utlånad från Tottenham till Villarreal. Nu kommer beskedet att lånet avbryts.

Efter en hel del rykten står det nu klart att 26-åringen kommer i stället gå på lån till Fiorentina med köpoption, bekräftar Serie A-klubben under fredagen.

Solomon kom till Spurs under sommaren 2023 och har spelat sex matcher för London-klubben.