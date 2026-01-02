Officiellt: Solomon klar för Fiorentina
Manor Solomon, 26, lämnar Villarreal.
Han går istället på lån i Fiorentina.
Det meddelar den italienska klubben under fredagen.
Manor Solomon har under hösten varit utlånad från Tottenham till Villarreal. Nu kommer beskedet att lånet avbryts.
Efter en hel del rykten står det nu klart att 26-åringen kommer i stället gå på lån till Fiorentina med köpoption, bekräftar Serie A-klubben under fredagen.
Solomon kom till Spurs under sommaren 2023 och har spelat sex matcher för London-klubben.
