Foto: Bildbyrån

Officiellt: Solomon klar för Fiorentina

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Manor Solomon, 26, lämnar Villarreal.
Han går istället på lån i Fiorentina.
Det meddelar den italienska klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Manor Solomon har under hösten varit utlånad från Tottenham till Villarreal. Nu kommer beskedet att lånet avbryts.

Efter en hel del rykten står det nu klart att 26-åringen kommer i stället gå på lån till Fiorentina med köpoption, bekräftar Serie A-klubben under fredagen.

Solomon kom till Spurs under sommaren 2023 och har spelat sex matcher för London-klubben.

