Officiellt: Tiedemann Hansen lämnar AIK

Benjamin Tiedemann Hansen lämnar AIK.

Dansken har presenterats av Ålborg.

Benjamin Tiedemann Hansen bekräftade efter 2–1-segern mot Sirius att han lämnar AIK. Dansken förklarade att det har varit tufft på grund av att speltiden har varit ojämn.

– Men jag ändå alltid gett allt, jag har hållit käften när jag inte spelat. Jag förväntar att få den respekten tillbaka att vi finner en lösning nu, sa han till FD.

Nu står det klart att backen lämnar AIK. Han har presenterats av danska Ålborg och kontraktet sträcker sig över sommaren 2028.

Totalt blev det 56 matcher för Tiedemann Hansen i ”Gnaget”.