På väg att lämna AIK: ”Jag har hållit käften”

SOLNA. Benjamin Tiedemann Hansen är på väg att lämna AIK.

Dansken hoppas få till en övergång innan tisdagsnatten.

– Jag har hållit käften när jag inte spelat, allt gett mitt allt här. Jag förväntar att få den respekten tillbaka att vi finner en lösning nu, säger mittbacken.

I fjol var Benjamin Tiedemann Hansen en viktig spelare i AIK:s backlinje. I år har det däremot bara blivit ett fåtal framträdanden. Filip Benkovic, Sotirios Papagiannopoulos och Thomas Isherwood har alla gått före och med bara ett halvår kvar på kontraktet vill nu dansken hem.

Ålborg ska enligt Tipsbladet vara överens med försvararen där han också ska ha genomgått läkarundersökningen. Det som saknas är att AIK ska gå med på villkoren.

– Det har varit jobbigt, jag har inte spelat så mycket fotboll. I fjol gjorde jag en väldigt bra säsong, spelade samtliga matcher. Men det här är fotboll, jag kom tillbaka med en ljumskskada och de andra har gjort det bra, säger han som nu förväntar sig en flytt innan tisdagsnatten då danska transferfönstret stänger.

– Jag har familj, inte varit ute och tjänat många miljoner. Jag har spelat i Norge och Sverige senaste sju åren och det är dags för mig att komma hem nu. Jag hoppas det löser sig sista dagarna.

31-åringen gör ingen hemlighet i att han är besviken över den sparsamma speltiden i år.

– Men jag ändå alltid gett allt, jag har hållit käften när jag inte spelat. Jag förväntar att få den respekten tillbaka att vi finner en lösning nu.

Har det varit svårt att vara tyst?

– Det har ju det… Jag älskar mina lagkamrater, men som fotbollsspelare vill man spela och man gillar inte när man inte får göra det.

Benjamin Tiedemann Hansen hyser trots tunga sista tiden i AIK stor kärlek till klubben, klubben han kom till 2023 från Molde.

– Jag älskar att vara här och jag är på många sätt väldigt nöjd med min tid här.