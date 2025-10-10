Officiellt: Umeå anställer Eliasson som ny tränare

Umeå FC har plockat in en ny tränare – för de sista fyra matcherna i superettan.

Detta i form av Per-Göran Eliasson, 68.

– P-G är en respekterad tränare i Umeåfotbollen och kommer in med stor erfarenhet, säger sportchefen Adam Chennoufi i ett uttalande.

Det var i början av augusti som det stod klart att Umeå FC sparkade Anders Bååth från posten som huvudtränare. I hans ställe klev Jens Sjöström in.

Sjöström hade dock bara möjlighet att agera huvudtränare i 60 dagar, då han saknar Uefa pro-licens och SvFF:s har ett krav på att tränare i elitfotbollen måste ha en sådan. Det har inte Sjöström, enligt Västerbottens-Kuriren.

Nu står det dock klart att superettan-jumbon har hittat en tränare med rätt utbildning, och detta i form av Per-Göran Eliasson, 68.

– Jag ser fram emot att få arbeta tätt ihop med Jens (Sjöström, tidigare huvudtränare och nu assisterande) och Torbjörn (Nordsträm, assisterande tränare). Vi kompletterar varandra bra och vårt fokus ligger på att avsluta årets Superettan på ett starkt sätt för Umeå FC, säger Eliasson i ett uttalande.

Eliassons kontrakt sträcker sig säsongen ut, vilket är fyra serie-matcher och ett eventuellt kvalspel.

– P-G är en respekterad tränare i Umeåfotbollen och kommer in med stor erfarenhet. Att han dessutom innehar en UEFA Pro-licens är väldigt viktigt för oss. Det säkerställer inte bara att vi uppfyller de formella kraven som elitklubb, utan ger oss också en trygghet i att vi har en tränare med den högsta kompetensen och utbildningen för att leda laget, säger sportchefen Adam Chennoufi i ett uttalande.

UFC har lyckats ta tolv poäng under sin första säsong i superettan och har åtta poäng upp till Trelleborgs FF på kvalplats.







