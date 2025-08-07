Officiellt: Viktor Bergh lämnar Djurgården – FD:s avslöjande bekräftat

Viktor Bergh lämnar Djurgården, som FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Vänsterbacken är klar för ett lån till tyska Hansa Rostock.

– Det har varit tuff konkurrens på hans position under lång tid, säger sportchef Bosse Andersson.

Video Djurgårdens nyförvärv om första tiden i klubben: ”Får se hur högt vi kan komma”

Det var i går, onsdag, som FotbollDirekt kunde avslöja flera klubbar visar intresse för Djurgårdens 26-årige vänsterback Viktor Bergh. Under torsdagen har Djurgården varit i slutförhandlingar med en utländsk klubb, och nu står det klart att Bergh lämnar på lån till den tyska tredjeligaklubben Hansa Rostock.

– Det har varit tuff konkurrens på hans position under lång tid och vi har haft en dialog under sommaren kring att han behöver mer speltid. Vi har pratat med ett antal klubbar både i Sverige och utomlands och Hansa Rostock var det bästa alternativet. Nu lånas ut till och med sista juni och det finns även en option mellan klubbarna, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson i ett uttalande.

🤝 Viktor Bergh lånas ut till tyska FC Hansa Rostock till och med den 30 juni 2026



– Det har varit tuff konkurrens på hans position under lång tid. Nu lånas han ut och det finns även en option mellan klubbarna, säger sportchef Bosse Andersson



🔗 https://t.co/vlUj0Xf9ld pic.twitter.com/kWH3FoBbSs — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) August 7, 2025

Lånet till den tyska klubben gäller fram till och med den sista juni 2026. Om allt går som planerat kommer alltså Bergh spendera hela säsongen i Hansa Rostock, som trillade ur den tyska andraligan förra säsongen.

Viktor Bergh har startat tre matcher i allsvenskan i år. Han anslöt från IFK Värnamo förra sommaren för en prislapp på åtta miljoner kronor. Spelaren har kontrakt med Djurgården över 2027.