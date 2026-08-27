Officiellt: VSK värvar Ladefoged-ersättare

Mikkel Ladefoged har lämnat Västerås SK.

Den danske forwarden ersätts med en annan dansk forward.

Det är Casper Risbjerg, 19, som ansluter till klubben.

Foto: VSK Fotboll

Västerås SK har sålt målmaskinen Mikkel Ladefoged för en rekordsumma. Nu har VSK presenterat en ersättare till dansken.

Det är Casper Risbjerg som ansluter till VSK. Den 19-årige dansken kommer närmast från B.93.

– Jag är väldigt glad över att få ansluta till VSK. Jag har fått ett väldigt bra intryck av klubben genom alla möten vi har haft och ser verkligen fram emot att träffa laget och möta supportrarna på plats, säger Casper Risbjerg på klubbens hemsida.

VSK-sportchefen Billy Magnusson:

– Vi är väldigt glada över att Casper är klar för VSK. Han är en ung spelare med stor potential, en rörlig nia som är skicklig i presspelet och som vi tror passar bra in i vårt sätt att spela. Han kommer in för att konkurrera direkt och vi jobbar för att han ska bli spelklar redan till helgen.

Risbjerg har gjort fyra mål och en assist på 19 A-lagsmatcher i B.93.

