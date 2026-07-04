Officiellt: Waylon Renecke skriver på för Hammarby

Nu är det slutligen klart.

Waylon Renecke har presenterats som Hammarbys nästa nyförvärv.

– Jag är övertygad att jag kommer att trivas i Hammarby och att det här är helt rätt steg på min resa, säger backen till klubbens hemsida.

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Waylon Renecke har ryktats till Hammarby under en tid och nu är affären till slut officiell. Försvararen skriver på ett kontrakt med Bajen som gäller till och med säsongen 2030.

FotbollDirekt kunde under dagen avslöja att Hammarby betalar mellan 4 och 5 miljoner kronor för backen.

– Vi ser en stor potential i Waylon som kommer bidra med ökad konkurrens i backlinjen direkt. Vi har följt honom under en längre tid och är väldigt trygga med att han kommer utvecklas vidare i vår miljö, Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg till klubbens hemsida.

Så här beskriver Hjelmberg nyförvärvets egenskaper som spelare:

– Waylon är en snabb och atletisk mittback med en fin vänsterfot som har både personliga och fotbollsmässiga egenskaper som kommer passa väldigt bra in hos oss.

Waylon Renecke har ett förflutet i Örgryte som han hjälpte ta upp i allsvenskan inför årets säsong. Han kommer senast från FC Köpenhamns ungdomslag.

– Jag längtar efter att få sätta igång här i Hammarby. När jag fick höra om Hammarbys intresse var det första jag tänkte supportrarna och atmosfären runt matcherna. Det är något som jag har sett fram emot ända sedan dess. Och Bajens spelstil passar mig väldigt, väldigt bra. Jag är övertygad att jag kommer att trivas i Hammarby och att det här är helt rätt steg på min resa, säger 20-åringen.

Hammarby ställs mot Elfsborg på bortaplan under söndagen.





