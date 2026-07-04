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Waylon Renecke. Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Hammarbys prislapp från FCK – skriver långt kontrakt

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Waylon Renecke, 20, är klar för Hammarby.
Enligt FotbollDirekts uppgifter köps mittbacken loss från FCK för omkring 4-5 miljoner kronor.
Han väntas skriva på ett fyraårskontrakt med Stockholmsklubben.

251006 Örgrytes Waylon Ramon Renecke efter fotbollsmatchen i Superettan mellan Sandvikens IF och Örgryte den 6 oktober 2025 i Sandviken.
Waylon Renecke. Foto: Bildbyrån

I går, fredag, var Sportbladet först med att rapportera om förhandlingar mellan Hammarby och den danska storklubben FC Köpenhamn om mittbackstalangen Waylon Renecke. Enligt tidningen ska ”Bajen” ha tagit kontakt med FCK om en eventuell transfer i sommar – och nu är allt i hamn.

Enligt Sportbladet är 20-åringen klar för Stockholmsklubben och kommer att ansluta, uppgifter som FotbollDirekt också har nåts av under lördagen.

Så mycket kostar Renecke

Enligt initierade källor till FotbollDirekt landar prislappen från FCK på mellan 4 och 5 miljoner kronor (mellan 400-500 euro) och Renecke väntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig över fyra år. Om inget oförutsett händer väntas övergången bli presenterad redan senare i dag, lördag, eller senare i helgen.

251129 Örgrytes Waylon Ramon Renecke med supportrar efter match två i kvalet till Allsvenskan mellan IFK Norrköping och Örgryte den 29 november 2025 i Norrköping.
Renecke i Öis. Foto: Bildbyrån

Waylon Renecke har redan gjort sig ett namn inom svensk fotboll. Mittbacken var utlånad till Örgryte under klubbens senaste säsong i superettan och var med och förde upp Öis till allsvenskan. Sedan i vintras har 20-åringen varit utlånad till Esbjerg i den danska andraligan.

Han har gjort landskamper för både Englands och Sydafrikas ungdomslandslag.

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