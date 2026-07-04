Waylon Renecke, 20, är klar för Hammarby.

Enligt FotbollDirekts uppgifter köps mittbacken loss från FCK för omkring 4-5 miljoner kronor.

Han väntas skriva på ett fyraårskontrakt med Stockholmsklubben.

Waylon Renecke. Foto: Bildbyrån

I går, fredag, var Sportbladet först med att rapportera om förhandlingar mellan Hammarby och den danska storklubben FC Köpenhamn om mittbackstalangen Waylon Renecke. Enligt tidningen ska ”Bajen” ha tagit kontakt med FCK om en eventuell transfer i sommar – och nu är allt i hamn.

Enligt Sportbladet är 20-åringen klar för Stockholmsklubben och kommer att ansluta, uppgifter som FotbollDirekt också har nåts av under lördagen.

Så mycket kostar Renecke

Enligt initierade källor till FotbollDirekt landar prislappen från FCK på mellan 4 och 5 miljoner kronor (mellan 400-500 euro) och Renecke väntas skriva på ett kontrakt som sträcker sig över fyra år. Om inget oförutsett händer väntas övergången bli presenterad redan senare i dag, lördag, eller senare i helgen.

Renecke i Öis. Foto: Bildbyrån

Waylon Renecke har redan gjort sig ett namn inom svensk fotboll. Mittbacken var utlånad till Örgryte under klubbens senaste säsong i superettan och var med och förde upp Öis till allsvenskan. Sedan i vintras har 20-åringen varit utlånad till Esbjerg i den danska andraligan.

Han har gjort landskamper för både Englands och Sydafrikas ungdomslandslag.