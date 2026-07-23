Oönskad i Leeds efter succén – vill själv återvända

Han gjorde succé som utlånad till Valencia i fjol.

Nu får Largie Ramazani inte följa med Leeds på träningslägret i USA.

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Efter att aldrig ha fått chansen i Manchester Uniteds A-lag slog Largie Ramazani igenom i Almeria där han ihop med Luis Suárez, i dag fruktad målspruta i Sporting som Viktor Gyökeres ersättare, bildade en vass anfallssduo.

Belgaren med rötter från afrikanska nationen Burundi såldes därefter till Leeds sommaren 2024 men efter bara en säsong i Premier League lånades han i fjol ut till Valencia.

Under hösten hade Ramazani svårt att ta en ordinarie tröja, men i våras flög den vindsnabbe ytterforwarden rejält och var en av de största anledningarna till att Valencia dels räddade La Liga-kontraktet men också att klubben i slutet av säsongen var nära en Europaplats.

Valencia vill värva Ramazani permanent och något som talar för en återkomst i ”Los Ché” är att spelaren verkar helt onönskad i Leeds.

När Premier League-laget nu reser till USA på försäsongsläger får Ramazani inte följa med, något Tribuna Deportiva rapporterar om.

I dagarna uttryckte 25-åringen själv en önskan att få återvända till Valencia.