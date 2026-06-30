Orden om känsliga övergången: ”Vill tacka”

Dennis Collander, 24, har bytt allsvensk klubb.

Hammarby-mittfältaren är klar för ligakonkurrenten Gais.

– Tack för min tid i Hammarby, säger han i ett uttalande.

Dennis Collander. Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under tisdagen som nyheten slog ned som en bomb; Dennis Collander byter Hammarby mot konkurrenten Gais. Den skadedrabbade mittfältaren, som totalt bara samlade ihop 16 framträdanden för ”Bajen” sedan han anslöt 2022, har kritat på ett halvårskontrakt med Göteborgsklubben med en option om förlängning på ytterligare tre år.

I ett uttalande under tisdagen kommenterar Collander den känsliga övergången mellan de två allsvenska klubbarna.

– Tack för min tid i Hammarby. En tid som präglats av olika motgångar och utmaningar men framförallt fantastiska minnen jag bär med mig livet ut. Vill ödmjukast tacka för det villkorslösa stödet jag känt från alla spelare, ledare och supportrar jag haft att göra med dessa år. Önskar all lycka framöver, säger han på Hammarbys hemsida.

Collander. Foto: Bildbyrån

”Känner mig i form”

24-årigen har dragits med enorma skadeproblem under sin tid i grönvitt. Denna säsong har han bara noterats för två inhopp på en minut vardera i allsvenskan och han missade hela (!) förra säsongen med en allvarlig knäskada.

Nu ska Collander vara tillbaka i fysiskt slag och ska vara redo för spel.

– Jo, jag mår väldigt bra. Utifrån så ser man ju mest rubriker och sånt där, men jag har kunnat träna på nu i fyra-fem månader och kört på, så jag känner mig i bra form, säger han i ett uttalande på Gais hemsida.