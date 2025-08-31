Uppgifter: Tiedemann Hansen nära Ålborg-flytt

Benjamin Tiedemann Hansen ryktas till Ålborg.

Nu ska försvararen har klarat läkarundersökningen hos den danska klubben.

Det rapporterar Tipsbladet.

Under lördagkvällen rapporterade Aftonbladet att danska Ålborg visar intresse för AIK-backen Benjamin Tiedemann Hansen. Tidningen skriver även att andra danska klubbar ska vara med i bilden.

Nu rapporterar danska Tipsbladet att Tiedemann Hansen har genomfört Ålborgs läkarundersökning och det ska handla om ett kontrakt som sträcker sig tre år.

AIK-försvararen sitter på ett utgående kontrakt och kan därmed lämna gratis i höst.