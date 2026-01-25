Romano: Barça-talangen säljs till PSG

Dro Fernandez lämnar Barcelona.

Talangen uppges säljas till Paris Saint-Germain.

Detta enligt transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Dro Fernandez, 18, flyttades upp från Barcelonas akademi till A-laget i fjol. Hittills har talangen noterats för fem framträdanden i laget.

Fernandez har tidigare kopplats ihop med Paris Saint-Germain och nu skriver transferexperten Fabrizio Romano att affären är klar.

Enligt Romano köper PSG loss 18-åringen för sex miljoner euro, drygt 65 miljoner kronor. priset var det som fanns i spelarens utköspklausul.

Enligt journalisten Nicolo Schira sträcker sig kontraktet till 2030.