Romano: Barcelona har budat på Cancelo

Al-Hilals Joao Cancelo ryktas till Inter.

Nu har Barcelona skickat ett första bud på portugisen.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Joao Cancelo uppges lämna saudiska Al-Hilal i vinter och enligt tidigare uppgifter är hans klubb muntligt överens med italienska Inter.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att även Barcelona har gett sig in i jakten på portugisen. Romano gör gällande att Barça har lagt ett första bud på Cancelo. Det ska handla om ett lån där en liten andel av lönen täcks av den spanska jätten.

Det uppges pågå förhandlingar mellan den spanska klubben och Al-Hilal.

Cancelo har tidigare representerat både Inter och Barcelona.