Romano: Chelsea på väg att släppa Raheem Sterling

Raheem Sterling ser snart ut att ha gjort sitt i Chelsea.

Engelsmannen väntas släppas av storklubben inom de närmaste dagarna.

Foto: Bildbyrån

Chelsea lånade ut Raheem Sterling till Arsenal ifjol, men den här säsongen har han varit tillbaka i klubben.

Någon speltid har det dock inte blivit och redan i somras ryktades det om att en flytt var på gång för yttern.

Sterling blev dock kvar, men det ser han inte ut att bli länge till.

Transferexperten Fabrizio Romano rapporterar nämligen att Sterling väntas lämna Chelsea inom de närmaste dagarna. Parterna ska föra diskussioner i hopp om att hitta en lösning och Chelsea uppges vara redo att släppa yttern.

Vad som väntar efter det för Sterling återstår att se. Tidigare i vinter har han gjorts aktuell för West Ham United.