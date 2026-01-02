Uppgifter: Londonklubben vill värva Raheem Sterling

Raheem Sterling ryktas bort från Chelsea.

Nu kan ligakonkurrenten West Ham United värva yttern.

Detta enligt Talksport.

Foto: Bildbyrån

Raheem Sterling, 31, har varit i frysboxen i Chelsea en längre period. Tidigare uppgifter från The Athletic gör gällande att Chelsea vill göra sig av med yttern och kommer att försöka sälja honom i januari.

Nu rapporterar brittiska Talksport att West Ham United kan göra ett försök att värva Sterling. Spelaren ska vara öppen för att lämna Chelsea men bara om det är en permanent affär och inget lån.

Skulle West Ham värva Sterling kommer det att behöva ingå en klausul i kontraktet på grund av hans höga lön.

Raheem Sterling var utlånad till Arsenal förra säsongen. 31-åringen har tidigare spelat för bland annat Manchester City och Liverpool.