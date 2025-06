Romano: Fati läkarundersöks av Monaco i veckan

Han har inte lyckats slå igenom i Barcelona.

Nu ser den forne supertalangen ut att skriva på för Monaco.

Enligt Fabrizio Romano kommer han att läkarundersökas av den franska klubben i veckan.

Ansu Fati ansågs vara en av Barcelonas största talanger för ett par år sedan när han slog igenom i A-laget. På senare tid har Lamine Yamal tagit över den rollen och Fati fått mindre förtroende i Hansi Flicks trupp.

Under sommarens transferfönster har mycket handlat om att 22-åringen ryktas bort från ”Barca” och framförallt till Monaco i Ligue 1. För en vecka sedan rapportrerade transferjournalisten Nicolo Schira att Fati var helt klar för Monaco och att det rör sig om ett lånekontrakt med köpoption.

Detta för att så sent som i lördags följas upp av att förhandlingarna mellan Barcelona och Monaco har stannat av då man inte lyckats komma överens om vem som ska stå för merparten av spelarens lön, skrev Marca.

Nu kommer transferexperten Fabrizio Romano med ny information. Han skriver att yttern kommer att genomgå läkarundersökningen med Monaco denna vecka för att sedan slutföra övergången. Likt Schira skriver Romano att det handlar om ett lånekontrakt med köpoption.

Vidare sägs Fati, enligt Romano, förlänga sitt kontrakt i samband med flytten. Idag löper hans kontrakt ut sommaren 2027.

🚨🇲🇨 Ansu Fati to AS Monaco, here we go! Deal in place for Barcelona winger to join the club on loan with buy option.

Plan for medical this week confirmed: Ansu will travel tomorrow and undergo medical later this week.

💙❤️ Ansu signs new deal at Barça and then leave on loan. pic.twitter.com/IC8GKa2IhO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025