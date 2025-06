Uppgifter: Ansu Fati klar för Monaco

Ansu Fati ser ut att lämna Barcelona.

Den offensiva pjäsen är helt klar för AS Monaco.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Ansu Fati ansågs som en av Barcelonas största talanger för ett par år sedan när han slog sig fram i A-laget. På senare tid har Lamine Yamal tagit över den rollen och Ansu Fati har fått mindre förtroende i Hansi Flicks trupp.

Tidigare uppgifter, från Fabrizio Romano, gör gällande att Ligue 1-klubben Monaco var intresserade av spanjoren.

Nu rapporterar journalisten Nicolo Schira att Ansu Fati är helt klar för Monaco. Det ska röra sig om ett lånekontrakt med köpoption.

🔜 Done Deal and confirmed! Ansu #Fati will join #ASMonaco from #Barça on loan with the option to buy. #transfers #ASM #FCB https://t.co/c7VISTbNSI

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2025