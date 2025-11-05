Prenumerera

Romano: Fiorentina har gjort klart med Pioli-ersättare

Stefano Pioli sparkades nyligen av Fiorentina.
Nu uppges klubben ha gjort klart med ersättare.
Paolo Vanoli väntas ta över klubben enligt Fabrizio Romano.

Stefano Pioli tog över Fiorentina inför säsongen men redan efter 14 matcher var tålamodet över och under gårdagen sparkades Pioli.

Jakten på en ersättare ser dock inte ut att bli långdragen.
Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Paolo Vanoli väntas ta över Florens-klubben.

Vanoli kommer senast från Torino som han lämnade i maj tidigare i år.

