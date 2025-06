Romano: Gittens detaljer från Chelsea

Jamie Gittens ser ut att bli en Chelsea-spelare.

20-åringen sägs ha genomfört en majoriteten av läkarundersökningen.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Jamie Gittens är detaljer från att bli klar för Chelsea. Den nuvarande Dortmund-spelaren ska enligt tidigare uppgifter redan vara överens gällande de personliga villkoren i Londonklubben.

Nu rapporterar fotbollsjournalisten Fabrizio Romano att engelsmannen har klarat av majoriteten av läkarundersökningen.

🚨💙 Jamie Bynoe-Gittens has completed main part of medical as new Chelsea player as planned.

£55m deal done. 🔐🩺 pic.twitter.com/BLx1UxhIst

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025