Romano: Gyökeres vill till Arsenal – efter United-nobben

Det rapporterades tidigare att Viktor Gyökeres nobbat en flytt till Manchester United.

Nu ska svenskens sikte vara inställt på Arsenal som första val.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Viktor Gyökeres har ett första val. Svensken vill till Arsenal, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

🚨🇸🇪 Viktor Gyökeres’ priority is to join Arsenal this summer despite calls from Manchester United in the recent weeks.

Gyökeres always an option amid Šeško talks with no deal sealed so far, Arsenal keep assessing situation.

United remain keen but believe deal now unlikely. pic.twitter.com/iTdDbkEcCV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025