A Bola: Sporting höjer insatsen – kräver en miljard för Gyökeres

Det tycks aldrig ta slut – vändorna kring Viktor Gyökeres.

Det senaste i raden?

Sporting har satt en ny prislapp på anfallaren – och kräver 100 miljoner euro.

Under den senaste tiden har mycket handlat om Viktor Gyökeres, 27, och hans framtid. Enligt tidigare rapporterna om svensken har Manchester United varit i kontakt med hans agent om en övergång i sommarens transferfönster. Samtidigt ska Gyökeres ha nobbat ett lönebud på runt 385 miljoner kronor från saudiska Al-Hilal. Lägg där till att Arsenal sägs vara på väg att höja sitt bud på stjärnan.

Oaktat vilken klubb den svenska stjärnan spelar i nästa säsong ser det inte ut att bli Sporting. Detta då han, under måndagen, tog bort Sporting från sin ”bio” på Instagram. Detta menar portugisiska Record har att göra med att stjärnan är ”rasande” över Sporting har höjt prislappen och att de således inte har hållit löftet om att han skulle få lämna för runt 65 miljoner euro.



Under onsdagen meddelade 27-åringen, enligt uppgifter från A Bola, klubbledningen att han inte kommer att spela en minut till i den grönvita tröjan då han känner sig förrådd. Detta samtidigt som Gyökeres representanter sades befinna sig i den portugisiska huvudstaden för att skynda på en försäljning.



Det gick inte särskilt bra för agenturen HCM Management, då Sportings klubbpresident Frederico Varandas var tydlig med hans syn på situationen.



– Hot, utpressning och förolämpningar fungerar inte på mig. Jag kan garantera att Viktor Gyökeres inte kommer lämna för 60+10 miljoner euro, för det har jag aldrig lovat. Det spel som agenten håller på med gör bara saken värre, sade Varandas enligt Record.



Nu kommer också en ny giv i spelet kring Gyökeres. Det är A Bola som skriver att Hasan Cetinkaya ska ha inkluderat en klausul i 27-åringens kontrakt som innebär att Sporting tvingas betala agenten 10 procent av de bud på Gyökeres som överstiger över 60+10 miljoner euro och avvisas av klubben.



Hur ser då Sporting på det?



Skulle det vara så att Cetinkaya aktiverar denna klausul hotar klubben med att kräva hela anfallarens utköpsklausul på 100 miljoner euro (över en miljard kronor) för att gå med på en försäljning under sommaren.

Sedan Viktor Gyökeres anlände till Lissabon har han spelat 102 matcher för Sporting i vilka han har gjort 97 mål och 28 assist.