Romano: Lyon har inlett dialog om Endrick

Han vill inte spela kvar i Real Madrid efter årsskiftet.

Nu sägs franska Lyon ha gjort framsteg i diskussionen om att låna in Endrick.

Det uppger Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Endrick har inte gjort en enda minut den här säsongen för sitt Real Madrid. Brassen har dragits med skador under en längre tid och har rapporterats vara på väg att lämna ”Los Blancos”.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer detta att ske genom ett utlån från den spanska storklubben i januari. Detta då spelaren själv vill ha mer speltid inför VM 2026.

Det har tidigare rapporterats om att 19-åringen kan tänka sig att lånas ut till franska Marseille – men klubbar som Paris Saint-Germain, West Ham, Valencia och Real Sociedad har även kopplats samman med Endrick. Igår lades även tyska VfB Stuttgart till på listan.

Idag skriver Fabrizio Romano att franska Lyon har gjort framsteg i sitt försök att knyta till sig brassen. Detta då man har inlett förhandlingar om att låna in honom under vintern.

Vidare ska Endrick själv vara öppen för att lyssna på vad Lyon har att säga.

Endricks kontrakt med Real Madrid sträcker sig fram till sommaren 2030.

🚨❤️💙 Understand Olympique Lyon have started talks to sign Endrick on loan in January! Talks already underway with an official approach to sign the Brazilian striker on loan from Real Madrid. OL presented their plan to Endrick who’s open to talk + assessing all options 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/dq2RIH34b8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025



