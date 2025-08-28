Christopher Nkunku har ryktats bort från Chelsea under den senaste tiden.

Nu gör uppgifter från Fabrizio Romano gällande att han har kommit överens med en ny klubb.

Det handlar om Serie A-klubben AC Milan.

Foto: Alamy

Det var i svallvågorna av en alldeles strålande säsong med RB Leipzig som Christopher Nkunku skrev på för Premier League-klubben Chelsea.

Sedan dess har fransmannen spelat 62 matcher för Londonklubben i vilka han har gjort 18 mål och fem assist.

Under den senaste tiden har Nkunku ryktats bort från Chelsea och England, och en återkomst till RB Leipzig har gjorts aktuell.

Så sent som igår kväll, onsdag, rapporterade flera medier att AC Milan har gett sig in i jakten på 27-åringen.

Nu skriver Fabrizio Romano att affären är en ”done deal” då Milano-klubben har kommit överens med både spelaren och Chelsea.

Vidare sägs Nkunku köpas loss för 35 miljoner euro, 387 miljoner kronor, plus bonusar och skriva ett femårskontrakt.