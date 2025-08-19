Han har ryktats bort från Juventus – och till Nottingham Forest.

Nu sägs Douglas Luiz vara detaljer från en övergång till Premier League-klubben.

Det skriver transferspecialisten Fabrizio Romano.

Douglas Luiz lämnade Aston Villa för Juventus förra sommaren. Sedan dess har han spelat 27 matcher, varav sex av dessa har varit från start.

Sedan tidigare har 27-åringen ryktats bort från Juventus – och tillbaka till Premier League.

För ett par dagar sedan sades Forest, enligt Football Italia, ha närmat sig en signatur från Luiz. Uppgifterna gjorde gällande att att Nottingham ska ha gjort framsteg i förhandlingarna med ”Den gamla damen” – även om de två klubbarna inte sägs vara helt överens.

Nu närmar parterna sig en överenskommelse.

Det är transfergurun Fabrizio Romano som skriver att affären nästan är klar. Kvar återstår att slutföra de sista detaljerna innan spelaren kan resa till England för att genomgå läkarundersökning och skriva på sitt nya kontrakt.

Med Juventus har Douglas Luiz kontrakt till och med sommaren 2029.

🚨🌳 Nottingham Forest and Douglas Luiz, deal almost done! Final details being sorted and then… here we go. Douglas only wants #NFFC and the two clubs are finalising small details ahead of green light to travel for medical. Almost there. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/KjGSXCBxyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025













