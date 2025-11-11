Romano: Palladino har skrivit på för Atalanta
Igår fick Ivan Juric sparken.
Nu har Atalanta gjort klart med en ny tränare.
Detta i form av Raffaele Palladino, enligt transfergurun Fabrizio Romano.
Efter elva omgångar av Serie A har Atalanta spelat in 13 poäng och befinner sig på en 13:e-plats. Det fick i sin tur Bergamo-klubben att sparka tränaren Ivan Juric under måndagen.
Nu ska man anställa en ny huvudtränare till laget – vilket Fabrizio Romano menar att man redan har gjort.
Enligt uppgifterna ska Raffaele Palladino har skrivit på för Atalanta och kommer att verka i föreningen fram till sommaren 2027, då det är så långt kontraktet sträcker sig.
Palladino har tidigare varit verksam inom klubbar som Monza och Fiorentina som tränare.
