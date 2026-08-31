Romano: Sevilla och PSV följer Bjerkebo

Isak Bjerkebo, 23, gör succé i Sirius.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att flera klubbar jagar stjärnan.

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IK Sirius poängspelare Isak Bjerkebo har imponerat stort under årets allsvenska säsong. Anfallaren uppges samtidigt vara aktuell för en flytt innan sommarens transferfönster stänger.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att både Sevilla och PSV Eindhoven följer Bjerkebo. Enligt uppgifterna har klubbarna dessutom tagit kontakt, och en övergång kan bli aktuell inom den närmaste tiden.

🚨🇸🇪 Sirius midfielder Isak Bjerkebo is on Sevilla and PSV Eindhoven list ahead of final days of the window.



Contacts took place and he could leave in the next days. pic.twitter.com/GKHp4u19Ww — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

På måndagen skrev även italienska Corriere dello Sport att Lazio överväger att värva Sirius-stjärnan innan transferfönstret stänger.

Sirius har redan sålt en spelare till Sevilla under året, då forwarden Robbie Ure lämnade klubben för La Liga-klubben.

Bjerkebo har kontrakt med Sirius till och med 2029. Han anslöt från Varbergs BoIS inför säsongen 2025 och har sedan dess svarat för 22 mål och tolv assist på 52 matcher för Uppsalaklubben.