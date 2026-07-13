Romano: VM-succén klar för Aston Villa

Johan Manzambi, 20, var på väg till Newcastle.

Nu har Aston Villa kapat affären, enligt Fabrizio Romano.

Succéspelaren sägs vara klar för Premier League-klubben och skriver på ett långt kontrakt.

Johan Manzambi. Foto: Alamy

Den schweiziske VM-spelaren Johan Manzambi uppgavs för en tid sedan vara på väg till Newcastle United efter att ”The Magpies” kommit överens med 20-åringens klubb Freiburg. Men under söndagskvällen fick historien en vändning när de första uppgifterna om en kapning från Aston Villa började trilla in.

Under måndagsmorgonen tycks vändningen ha blivit klar. Enligt både transfergurun Fabrizio Romano och Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är succéspelaren klar för en flytt till Aston Villa. Enligt Romano har Freiburg accepterat ett bud på över 60 miljoner euro (drygt 662 miljoner kronor) medan Plettenberg menar på att affären landar på totalt nästan 70 miljoner euro (nästan 773 miljoner kronor).

🚨🟣🔵 Johan Manzambi to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place for fee slightly in excess of €60m as Freiburg accept the proposal.



Verbal agreement also with Manzambi and his agency over personal terms, long term deal in place.#AVFC completed the hijack. 🇨🇭 pic.twitter.com/mpOB2XGFl7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

🚨💥 BREAKING | Johan Manzambi to Aston Villa – DONE DEAL ✔️



⚠️ EXCL DET: Hijack completed. Aston Villa have reached a full agreement with SC Freiburg. The total package is worth almost €70m, including add-ons, outbidding Newcastle.



Aston Villa were in the race from the very… pic.twitter.com/K45WsRMRvS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 12, 2026

Enligt uppgifterna kommer Manzambi att skriva på ett ”långt kontrakt” med Birmingham-klubben och om inget oförutsett sker väntas han ansluta inför nästa säsong.