Romano: VM-succén klar för Aston Villa
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Johan Manzambi, 20, var på väg till Newcastle.
Nu har Aston Villa kapat affären, enligt Fabrizio Romano.
Succéspelaren sägs vara klar för Premier League-klubben och skriver på ett långt kontrakt.
Den schweiziske VM-spelaren Johan Manzambi uppgavs för en tid sedan vara på väg till Newcastle United efter att ”The Magpies” kommit överens med 20-åringens klubb Freiburg. Men under söndagskvällen fick historien en vändning när de första uppgifterna om en kapning från Aston Villa började trilla in.
Under måndagsmorgonen tycks vändningen ha blivit klar. Enligt både transfergurun Fabrizio Romano och Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är succéspelaren klar för en flytt till Aston Villa. Enligt Romano har Freiburg accepterat ett bud på över 60 miljoner euro (drygt 662 miljoner kronor) medan Plettenberg menar på att affären landar på totalt nästan 70 miljoner euro (nästan 773 miljoner kronor).
Enligt uppgifterna kommer Manzambi att skriva på ett ”långt kontrakt” med Birmingham-klubben och om inget oförutsett sker väntas han ansluta inför nästa säsong.
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