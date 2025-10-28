Ryktas till Djurgården: ”Trevligt att höra om intresse”

Djurgården uppges fortsatt vara intresserade av Stefan Ingi Sigurdarson.

Islänningen uttalar sig nu om uppgifterna.

– Det är väldigt trevligt att höra att det finns intresse, säger han till fotbolti.net.

Foto: Alamy

Stefan Ingi Sigurdarson gjordes aktuell för Djurgården i somras, men någon övergång blev aldrig av.

Blåränderna har dock inte gett upp hoppet om islänngen och enligt Sportbladet är man alltjämt intresserade.

Islänningen själv kommenterar nu framtiden och intresset och medger att han är öppen för en flytt i sommar.

– Det är väldigt trevligt att höra att det finns intresse. Om rätt möjlighet dyker upp så vill jag ta nästa steg, säger han till fotbolti.net och fortsätter:

– Kanske kommer det hända något i januari. Jag planerar för att avsluta säsongen bra och då borde bra saker hända.

Anfallaren står den här säsongen noterad för 13 mål på 22 matcher i Sandefjord.