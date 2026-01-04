Så kan AIK ställa upp 2026

AIK rustar inför 2026.

FotbollDirekt går igenom truppbygget och tränarfrågan.

Foto: Bildbyrån, Bildmontage

Det är osäkra tider i AIK. Stockholmsklubben inledde fjolårssäsongen på ett briljant vis, men efter sommaruppehållet gick det troll i de svartgula leden. Till sist blev det en sjundeplats i allsvenskan 2025 bakom båda lokalrivalerna Djurgården och Hammarby och ett uttåg ur Europa.

Nu rustar ”Gnaget” för fullt inför säsongen 2026, men det finns en hel del frågetecken i både truppbygge och ledarstab.

Tränarfrågan

Den stora frågan i AIK-led när 2025 har blivit 2026 är vem som ska träna ”Gnaget” under nästa säsong. Den färöiske coachen Mikkjal Thomassen har haft ett svängigt ett och ett halvt år på posten och efter en succéstart, där AIK inte förlorade på hela vårsäsongen 2025, var hösten trögare.

Det har rapporterats om internt missnöje mot tränaren och enligt rapporter kommer Thomassen inte att leda AIK i den kommande säsongen. Det ska dock till att ”Gnaget” lyckas sälja tränaren. Ännu är dock inget klart och det återstår att se om färöingen blir kvar i Solna.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att AIK:s ledning bestämt sig för ett tränarbyte – och därmed avsluta Thomassens anställning.

Thomassen. Foto: Bildbyrån

Enligt Expressen är Olof Mellberg en av kandidaterna att ersätta en potentiellt såld Mikkjal Thomassen. Den tidigare BP-tränaren är kontraktslös och har tidigare uppgets vara i dialog med AIK. Enligt samma tidning ska även spanjoren José Riveiro vara ett alternativ. Även Henrik Rydström har nämnts i mediauppgifter som nu är klar för Columbus Crew i MLS.

Spelarna som försvinner

I samband med årsskiftet har ett antal spelarkontrakt gått ut och det står sedan tidigare klart att Thomas Isherwood och John Guidetti inte kommer att få förnyat förtroende i Solna. Även Rasmus Bonde lämnar AIK.

Samtidigt har nyckelspelaren och lagkaptenen Anton Salétros sålts till den amerikanska MLS-klubben Chicago Fire. Nettoresultatet för övergången ligger på 10–20 miljoner kronor enligt AIK.

Även William Hofvander har sålts till Örgryte efter en lyckad lånesejour.

Salétros. Foto: Bildbyrån

Klara spelare ut:

Thomas Isherwood

John Guidetti

Rasmus Bonde

Anton Salétros

William Hofvander

Det har även florerat ett obekräftat rykte om att den italienska Serie A-klubben Torino skulle vara intresserad av att värva Mads Thychosen från AIK. Bersant Celina har även han kopplats ihop med en flytt bort från klubben, och med ett kontrakt som går ut till sommaren är vinterfönstret AIK:s sista chans att sälja den offensiva spelaren. FotbollDirekt rapporterade i slutet av november att samtal om en förlängning med Celina har inletts.

Även Taha Ayari har utlandsintresse på sig och FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att nederländska Groningen följer talangen och har honom som ett alternativ i januari.

Kazper Karlsson, som spenderade hösten på lån i Degerfors, sägs enligt Sportbladet vara klar för en permanent övergång till ”Degen”.

Mittbacken Filip Benkovic hade bud på sig redan i somras men AIK valde att tacka nej. Ännu har inget konkret rykte blossat upp om den reslige försvarspjäsen men att det skulle bli en försäljning i vinter får tänkas vara troligt.

Övergångar AIK GJORDA ÖVERGÅNGAR 28 BALANS 1.5M€ Inkommande (11) Utgående (17) SPELARE FRÅN AVGIFT Axel Kouame FC Inter Turku FC Inter Turku 1M€ Adrian Helm Ljungskile Ljungskile 100K€ Fredrik Nissen AC Milan AC Milan 400K€ Wilmer Olofsson AZ Alkmaar AZ Alkmaar Gratis Erik Flataker Sogndal Sogndal 300K€ Andronikos Kakoullis Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1M€ Áron Csongvai MOL Fehérvár FC MOL Fehérvár FC 500K€ Johan Hove FC Groningen FC Groningen 800K€ Danilo Al-Saed SC Heerenveen SC Heerenveen Icke avslöjad Filip Benković Free agent Free agent Gratis Jere Uronen Charlotte FC Charlotte FC Gratis KÖP 4.1M€ SPELARE TILL AVGIFT Anton Salétros Chicago Fire FC Chicago Fire FC 2.7M€ Benjamin Tiedemann Hansen AaB AaB 230K€ Kazper Karlsson Degerfors Degerfors Icke avslöjad Stanley Wilson Enköping Enköping Icke avslöjad Wilmer Olofsson AFC Eskilstuna AFC Eskilstuna Icke avslöjad Jere Uronen Atromitos Atromitos Icke avslöjad Elvis van der Laan FC Groningen FC Groningen 150K€ Andronikos Kakoullis Aris Limassol Aris Limassol Icke avslöjad Ahmad Faqa FH Hafnarfjordur FH Hafnarfjordur Icke avslöjad Aaron Stoch Rydell Gefle Gefle Icke avslöjad Emmanuel Gono Start Start Icke avslöjad Rasmus Bonde Raufoss Raufoss Icke avslöjad Adrian Zendejas Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Gratis Henry Atola Meja AFC Eskilstuna AFC Eskilstuna Icke avslöjad Omar Faraj Zamalek SC Zamalek SC 993K€ Lamine Fanne Dabo Luton Luton 50K€ Rui Modesto Udinese Udinese 1.5M€ SÅLD 5.6M€

Nyförvärven

AIK har redan gjort klart med sitt första nyförvärv inför säsongen 2026 i form av Örgrytes succémittfältare Amel Mujanic. Den 24-åriga mittfältaren blev utsett till superettans bästa spelare i fjol och ansluter gratis efter att kontraktet med Öis gått ut. Mujanic är tänkt att i någon mån ersätta Anton Salétros.

Enligt uppgifter i Bosnien och Hercegovina ska "Gnaget" vara nära att knyta till sig den georgiska anfallaren Giorgi Guliashvili från FK Sarajevo. 24-åringen sades i mitten av december vara "nästan helt klar" för AIK i vinter.

Även den 17-åriga anfallaren Norbert Gomis sägs vara nära att ansluta till AIK under 2026.

Det största ryktet in bedöms däremot vara 32-åriga Robin Quaison, som har varit kontraktslös sedan han lämnade grekiska Aris Thessaloniki i somras. Enligt Expressen ska "Gnaget" vara i dialog med den tidigare svenska landslagsmanen om en återkomst i vinter, men ännu sägs inget vara klart. Anfallaren representeras av agenturen Universal Twenty Two, som AIK har valt att inte göra affärer med, men hjälp av ”andra förmedlare” sägs ändå kunna göra en affär möjlig.

Quaison. Foto: Bildbyrån

Quaison representerade Stockholmsklubben mellan 2011 och 2014 innan han lämnade för Palermo i Italien. Totalt gjorde han åtta mål och fem assist på 63 matcher för AIK.

Så kan AIK ställa upp 2026

Utan att veta vem som tränar AIK 2026 är det svårt att analysera hur "Gnaget" kommer att ställa upp när säsongen drar i gång i vår. Efter den tunga höstsäsongen och den överväldigande kritiken som riktats mot tränare Mikkjal Thomassen är det däremot troligt att den extremdefensiva spelstilen (5-4-1) som AIK använde sig av under 2025 kommer att ersättas med ett annat angreppssätt, oavsett vem som tränar laget.

För syftet med denna övning utgår vi från att AIK kommer att ställa upp med en mer eller mindre rak 4-3-3-formation i premiärmatchen mot Halmstads BK i vår.

Ser man till ryktena in och ut finns det två positioner där det finns mer eller mindre stora frågetecken. Den första är vänsterbacksplatsen, där ordinarie Eskil Edh har dragits med enorma skadeproblem. Norrmannen missade stora delar av säsongen i fjol och när han äntligen var tillbaka i spel dröjde det inte länge innan skadorna var tillbaka och han missade avslutningen av 2025.

Fortsätter skadeproblematiken på samma sätt är det osannolikt att Eskil Edh blir AIK:s ordinarie vänsterback 2026, och med ingen riktig ersättare på bänken kan det komma till att bli en förstärkning i vinter.

Det andra frågetecknet är högerytterpositionen. På vänsterkanten finns både Bersant Celina och Taha Ayari, om (!) de blir kvar, och den ryktade Guliashvili har även han spelat en hel del vänsterytter i Sarajevo, men på andra kanten finns egentligen bara 18-åriga Zadok Yohanna som renodlad högervinge. Med nuvarande trupp är högerkanten den andra positionen som AIK bör titta på att förstärka i vinter.

Gällande mittbacksplatserna räknar vi med att Filip Benkovic försvinner och då är ersättaren 20-åriga Fredrik Nissen som fick gott om speltid under hösten 2025. Talangen bör kunna gå direkt in i ett mittlås tillsammans med Sotirios Papagiannopoulos, som förlängt kontraktet över 2027.

Samtidigt går Amel Mujanic in som en rak ersättare till Anton Salétros. Därbakom finns även Abdihakin Ali, Yannick Geiger och Axel Kouame.