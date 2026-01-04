Så kan AIK ställa upp 2026
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK rustar inför 2026.
FotbollDirekt går igenom truppbygget och tränarfrågan.
Det är osäkra tider i AIK. Stockholmsklubben inledde fjolårssäsongen på ett briljant vis, men efter sommaruppehållet gick det troll i de svartgula leden. Till sist blev det en sjundeplats i allsvenskan 2025 bakom båda lokalrivalerna Djurgården och Hammarby och ett uttåg ur Europa.
Nu rustar ”Gnaget” för fullt inför säsongen 2026, men det finns en hel del frågetecken i både truppbygge och ledarstab.
Tränarfrågan
Den stora frågan i AIK-led när 2025 har blivit 2026 är vem som ska träna ”Gnaget” under nästa säsong. Den färöiske coachen Mikkjal Thomassen har haft ett svängigt ett och ett halvt år på posten och efter en succéstart, där AIK inte förlorade på hela vårsäsongen 2025, var hösten trögare.
Det har rapporterats om internt missnöje mot tränaren och enligt rapporter kommer Thomassen inte att leda AIK i den kommande säsongen. Det ska dock till att ”Gnaget” lyckas sälja tränaren. Ännu är dock inget klart och det återstår att se om färöingen blir kvar i Solna.
FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att AIK:s ledning bestämt sig för ett tränarbyte – och därmed avsluta Thomassens anställning.
Enligt Expressen är Olof Mellberg en av kandidaterna att ersätta en potentiellt såld Mikkjal Thomassen. Den tidigare BP-tränaren är kontraktslös och har tidigare uppgets vara i dialog med AIK. Enligt samma tidning ska även spanjoren José Riveiro vara ett alternativ. Även Henrik Rydström har nämnts i mediauppgifter som nu är klar för Columbus Crew i MLS.
Spelarna som försvinner
I samband med årsskiftet har ett antal spelarkontrakt gått ut och det står sedan tidigare klart att Thomas Isherwood och John Guidetti inte kommer att få förnyat förtroende i Solna. Även Rasmus Bonde lämnar AIK.
Samtidigt har nyckelspelaren och lagkaptenen Anton Salétros sålts till den amerikanska MLS-klubben Chicago Fire. Nettoresultatet för övergången ligger på 10–20 miljoner kronor enligt AIK.
Även William Hofvander har sålts till Örgryte efter en lyckad lånesejour.
Klara spelare ut:
- Thomas Isherwood
- John Guidetti
- Rasmus Bonde
- Anton Salétros
- William Hofvander
Det har även florerat ett obekräftat rykte om att den italienska Serie A-klubben Torino skulle vara intresserad av att värva Mads Thychosen från AIK. Bersant Celina har även han kopplats ihop med en flytt bort från klubben, och med ett kontrakt som går ut till sommaren är vinterfönstret AIK:s sista chans att sälja den offensiva spelaren. FotbollDirekt rapporterade i slutet av november att samtal om en förlängning med Celina har inletts.
Även Taha Ayari har utlandsintresse på sig och FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att nederländska Groningen följer talangen och har honom som ett alternativ i januari.
Kazper Karlsson, som spenderade hösten på lån i Degerfors, sägs enligt Sportbladet vara klar för en permanent övergång till ”Degen”.
Mittbacken Filip Benkovic hade bud på sig redan i somras men AIK valde att tacka nej. Ännu har inget konkret rykte blossat upp om den reslige försvarspjäsen men att det skulle bli en försäljning i vinter får tänkas vara troligt.
|SPELARE
|FRÅN
|
29 AUG 25
Axel Kouame
FC Inter Turku
FC Inter Turku
1M€
29 AUG 25
|
15 AUG 25
Adrian Helm
Ljungskile
Ljungskile
100K€
15 AUG 25
|
11 AUG 25
Fredrik Nissen
AC Milan
AC Milan
400K€
11 AUG 25
|
22 JUL 25
Wilmer Olofsson
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Gratis
22 JUL 25
|
15 JUL 25
Erik Flataker
Sogndal
Sogndal
300K€
15 JUL 25
|
11 MAR 25
Andronikos Kakoullis
Omonia Nicosia
Omonia Nicosia
1M€
11 MAR 25
|
13 FEB 25
Áron Csongvai
MOL Fehérvár FC
MOL Fehérvár FC
500K€
13 FEB 25
|
13 FEB 25
Johan Hove
FC Groningen
FC Groningen
800K€
13 FEB 25
|
29 JAN 25
Danilo Al-Saed
SC Heerenveen
SC Heerenveen
Icke avslöjad
29 JAN 25
|
29 JAN 25
Filip Benković
Free agent
Free agent
Gratis
29 JAN 25
|
29 JAN 25
Jere Uronen
Charlotte FC
Charlotte FC
Gratis
29 JAN 25
|SPELARE
|TILL
|
01 JAN 26
Anton Salétros
Chicago Fire FC
Chicago Fire FC
2.7M€
01 JAN 26
|
02 SEP 25
Benjamin Tiedemann Hansen
AaB
AaB
230K€
02 SEP 25
|
29 AUG 25
Kazper Karlsson
Degerfors
Degerfors
Icke avslöjad
29 AUG 25
|
25 AUG 25
Stanley Wilson
Enköping
Enköping
Icke avslöjad
25 AUG 25
|
31 JUL 25
Wilmer Olofsson
AFC Eskilstuna
AFC Eskilstuna
Icke avslöjad
31 JUL 25
|
26 JUL 25
Jere Uronen
Atromitos
Atromitos
Icke avslöjad
26 JUL 25
|
22 JUL 25
Elvis van der Laan
FC Groningen
FC Groningen
150K€
22 JUL 25
|
22 JUL 25
Andronikos Kakoullis
Aris Limassol
Aris Limassol
Icke avslöjad
22 JUL 25
|
03 APR 25
Ahmad Faqa
FH Hafnarfjordur
FH Hafnarfjordur
Icke avslöjad
03 APR 25
|
05 MAR 25
Aaron Stoch Rydell
Gefle
Gefle
Icke avslöjad
05 MAR 25
|
04 MAR 25
Emmanuel Gono
Start
Start
Icke avslöjad
04 MAR 25
|
26 FEB 25
Rasmus Bonde
Raufoss
Raufoss
Icke avslöjad
26 FEB 25
|
14 FEB 25
Adrian Zendejas
Vancouver Whitecaps
Vancouver Whitecaps
Gratis
14 FEB 25
|
29 JAN 25
Henry Atola Meja
AFC Eskilstuna
AFC Eskilstuna
Icke avslöjad
29 JAN 25
|
05 SEP 24
Omar Faraj
Zamalek SC
Zamalek SC
993K€
05 SEP 24
|
30 AUG 24
Lamine Fanne Dabo
Luton
Luton
50K€
30 AUG 24
|
30 AUG 24
Rui Modesto
Udinese
Udinese
1.5M€
30 AUG 24
Nyförvärven
AIK har redan gjort klart med sitt första nyförvärv inför säsongen 2026 i form av Örgrytes succémittfältare Amel Mujanic. Den 24-åriga mittfältaren blev utsett till superettans bästa spelare i fjol och ansluter gratis efter att kontraktet med Öis gått ut. Mujanic är tänkt att i någon mån ersätta Anton Salétros.
Enligt uppgifter i Bosnien och Hercegovina ska "Gnaget" vara nära att knyta till sig den georgiska anfallaren Giorgi Guliashvili från FK Sarajevo. 24-åringen sades i mitten av december vara "nästan helt klar" för AIK i vinter.
Även den 17-åriga anfallaren Norbert Gomis sägs vara nära att ansluta till AIK under 2026.
Det största ryktet in bedöms däremot vara 32-åriga Robin Quaison, som har varit kontraktslös sedan han lämnade grekiska Aris Thessaloniki i somras. Enligt Expressen ska "Gnaget" vara i dialog med den tidigare svenska landslagsmanen om en återkomst i vinter, men ännu sägs inget vara klart. Anfallaren representeras av agenturen Universal Twenty Two, som AIK har valt att inte göra affärer med, men hjälp av ”andra förmedlare” sägs ändå kunna göra en affär möjlig.
Quaison representerade Stockholmsklubben mellan 2011 och 2014 innan han lämnade för Palermo i Italien. Totalt gjorde han åtta mål och fem assist på 63 matcher för AIK.
Så kan AIK ställa upp 2026
Utan att veta vem som tränar AIK 2026 är det svårt att analysera hur "Gnaget" kommer att ställa upp när säsongen drar i gång i vår. Efter den tunga höstsäsongen och den överväldigande kritiken som riktats mot tränare Mikkjal Thomassen är det däremot troligt att den extremdefensiva spelstilen (5-4-1) som AIK använde sig av under 2025 kommer att ersättas med ett annat angreppssätt, oavsett vem som tränar laget.
För syftet med denna övning utgår vi från att AIK kommer att ställa upp med en mer eller mindre rak 4-3-3-formation i premiärmatchen mot Halmstads BK i vår.
Ser man till ryktena in och ut finns det två positioner där det finns mer eller mindre stora frågetecken. Den första är vänsterbacksplatsen, där ordinarie Eskil Edh har dragits med enorma skadeproblem. Norrmannen missade stora delar av säsongen i fjol och när han äntligen var tillbaka i spel dröjde det inte länge innan skadorna var tillbaka och han missade avslutningen av 2025.
Fortsätter skadeproblematiken på samma sätt är det osannolikt att Eskil Edh blir AIK:s ordinarie vänsterback 2026, och med ingen riktig ersättare på bänken kan det komma till att bli en förstärkning i vinter.
Det andra frågetecknet är högerytterpositionen. På vänsterkanten finns både Bersant Celina och Taha Ayari, om (!) de blir kvar, och den ryktade Guliashvili har även han spelat en hel del vänsterytter i Sarajevo, men på andra kanten finns egentligen bara 18-åriga Zadok Yohanna som renodlad högervinge. Med nuvarande trupp är högerkanten den andra positionen som AIK bör titta på att förstärka i vinter.
Gällande mittbacksplatserna räknar vi med att Filip Benkovic försvinner och då är ersättaren 20-åriga Fredrik Nissen som fick gott om speltid under hösten 2025. Talangen bör kunna gå direkt in i ett mittlås tillsammans med Sotirios Papagiannopoulos, som förlängt kontraktet över 2027.
Samtidigt går Amel Mujanic in som en rak ersättare till Anton Salétros. Därbakom finns även Abdihakin Ali, Yannick Geiger och Axel Kouame.
Den här artikeln handlar om: