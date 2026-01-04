Så kan MFF agera i vinter – stor analys

Malmö FF rustar inför säsongen 2026.

FotbollDirekt går igenom truppbygget och alla frågetecken efter fiaskoåret.

Foto: Bildbyrån

Efter två raka SM-guld blev 2025 inte som önskat för Malmö FF. Den regerande mästaren hade ett bedrövligt fjolår som resulterade i att den dåvarande huvudtränaren Henrik Rydström fick lämna sin post i oktober, och till slut blev det en sjätteplats i allsvenskan och en förlorat cupfinal för MFF.

Nu rustar den himmelsblå klubben för fullt inför tävlingssäsongen 2026. Årets första nyförvärv är redan klart, men ännu lär det hända en hel del på transfermarknaden i vinter. Här går FotbollDirekt igenom truppen, den nya tränaren och hur MFF kan tänkas ställa upp i premiärmatchen.

Vem ska bygga truppen?

Tidigare i veckan kom chockbeskedet att Malmös mångårige sportchef Daniel Andersson lämnar sin post. Som en del av en stor omorganisation av den sportsliga ledningen fick Andersson i stället titeln fotbollschef snarare än sportchef, men kommer fortsätta att ha det övergripande ansvaret för MFF:s sportsliga strategier.

Andersson. Foto: Bildbyrån

I en del av föreningens uttalande i samband med omorganisationen framgick det att en ny sportchef ska tillsättas, men att detta förmodligen kommer att dröja. Tills dess kommer Daniel Andersson fortsatt leda rekryteringsarbetet. MFF hoppas ha en ny permanent sportchef ”i god tid innan sommarens transferfönster öppnar”, vilket sannolikt innebär att vinterfönstret kommer att rattas av Andersson.

Vem är den nya tränaren?

Det var i början av december som MFF meddelade att föreningens nya huvudtränare, och permanent ersättare till Henrik Rydström, är den 41-åriga spanjoren Miguel Ángel Ramírez. Coachen, som är anställd på ett tillsvidareavtal, kommer senast från spanska Real Zaragoza och har ett gediget CV trots sin relativt unga ålder. Med erfarenhet från internationella klubbar som brasilianska Internacional, Charlotte i amerikanska MLS och spanska Sporting Gijon kommer den nya MFF-tränaren Ramírez bli en spännande bekantskap.

Ramírez. Foto: Bildbyrån

Historiskt sett har den 41-åriga coachen framför allt använt sig av system som 4-2-3-1 och 4-3-3 och enligt Santiago Valero, journalist på El Periódico de Aragón, är det en taktiskt slipad tränare.

– Han är en tränare som är mycket taktiskt skicklig men i Zaragoza fick han inte tiden till att implementera sin stil och han förstod inte lagets behov, sa Valero till FotbollDirekt i december och förklarade vilken typ av fotboll Miguel Ángel Ramírez står för.

– Sättet som Ramírez vill spela på är alltid baserat på analysen av motståndaren, att sätta press när motståndaren har bollen för att på så sätt kunna kontra snabbt.

Spelarna som lämnar

Malmö FF kommer från en historiskt dålig säsong sett till vilka investeringar i truppen man gjorde. Spelartruppen är den klart dyraste i allsvenskan, värderad till strax över 402 miljoner kronor enligt sajten Transfermarkt.com (100 miljoner högre än tvåan Hammarby), och en sjätteplats i tabellen är klart underkänt i Malmö-led.

Sett till detta kan man tänka sig att det blir en rejäl utrensning av spelartruppen i vinter, något som redan har börjat. Floppvärvningen från Djurgården Oliver Berg har redan sålts till seriekonkurrenten BP och både Mustafa Zeidan och Patriot Sejdiu har lämnat föreningen i förtid. Det har även pratats om att målvakten Ricardo Friedrich, som kommer från en tung tid i MFF och har varit utlånad till finska HJK, är aktuell för en flytt till Degerfors.

Klara spelare ut:

Oliver Berg

Mustafa Zeidan

Patriot Sejdiu

Samtidigt sitter både Martin Olsson och Oscar Lewicki på utgående kontrakt (Olssons avtal gäller januari ut) och duon väntas lämna MFF.

Dessutom finns det stora frågetecken om flera spelare i truppen. Sead Hakšabanović har till sist börjat få utväxling efter den tunga starten i Malmö, medan storvärvningen från i fjol, Arnór Sigurdsson, har varit en rejäl besvikelse. Det ska nog mycket till för att MFF ska välja att släppa islänningen efter bara en säsong, men med tanke på den höga lönen Sigurdsson sitter på (omkring 200 000 kronor i månaden) krävs det en nivåhöjning till 2026. Det ska dock tilläggas att 26-åringen hade en skadedrabbad säsong med bara 17 framträdanden totalt.

Sigurdsson. Foto: Bildbyrån

Stefano Vecchia lär lämna MFF i vinter efter en otroligt tung tid, och återvändande Mahamé Siby sägs lämna på ett nytt lån. Även Taha Ali, som har ryktats bort under en längre tid, kommer förmodligen säljas i vinter.

Duon Otto Rosengren och Hugo Bolin har också stort intresse på sig och kan tänkas säljas i vinterfönstret. Där kan MFF dessutom få rejält bra betalt, i synnerhet för Bolin som rankas som den mest värdefulla spelaren i allsvenskan (enligt Transfermarkt).

Nyförvärven

MFF hade ett tungt år i fjol även sett till skadade spelare. Målsprutan Erik Botheim missade nästan hela säsongen med en bruten ankel men i årets sista match, förlusten mot Porto i Europa League, hoppade den norske anfallaren in och gjorde comeback. Att Botheim är tillbaka får näst intill räknas som ett nyförvärv för MFF och norrmannen har tidigare visat vilken enorm kvalité han håller. Även Arnór Sigurdsson väntas vara tillbaka till säsongsstart 2026, vilket också blir snudd på ett nyförvärv.

Redan i oktober meddelade Malmö sitt första nyförvärv inför 2026. Det rör sig om den serbiske mittfältaren Jovan Milosavljevic som Daniel Andersson beskrev som ”en stor talang”. 18-åringen anslöt för drygt 24 miljoner kronor vilket är MFF:s dyraste övergång någonsin och om man ska tro de högt ställda förväntningarna kan Milosavljevic gå rakt in i en startelva hos de himmelsblå.

Övergångar Malmö FF GJORDA ÖVERGÅNGAR 21 BALANS 14M€ Inkommande (6) Utgående (15) SPELARE FRÅN AVGIFT Jovan Milosavljevic Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 2.2M€ Salifou Soumah Zira Zira 1.3M€ Andrej Djuric FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1.5M€ Robin Olsen Aston Villa Aston Villa Gratis Arnor Sigurdsson Blackburn Blackburn Gratis Emmanuel Ekong Empoli Empoli 1M€ KÖP 6M€ SPELARE TILL AVGIFT Nils Zätterström Sheffield United Sheffield United 3.3M€ Ricardo Friedrich HJK HJK Icke avslöjad Zakaria Loukili Varbergs BoIS FC Varbergs BoIS FC Icke avslöjad Isaac Kiese Thelin Free agent Free agent Gratis Joseph Ceesay Empoli Empoli Icke avslöjad Sebastian Jørgensen AGF AGF Icke avslöjad Patriot Sejdiu Östers IF Östers IF Icke avslöjad William Nieroth Lundgren BK Olympic BK Olympic Icke avslöjad Samuel Kotto Gent Gent 800K€ Sergio Pena PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 350K€ Sebastian Nanasi Strasbourg Strasbourg 11M€ Malik Abubakari Lyngby Lyngby Icke avslöjad Derek Cornelius Marseille Marseille 4M€ Joseph Ceesay Cesena Cesena Icke avslöjad Matej Chalus Banik Ostrava Banik Ostrava 500K€ SÅLD 20M€

Enligt Sportbladet ska MFF följa den 21-åriga centrala anfallaren Samed Bazdar. Strikern spelar i Real Zaragoza och har tidigare tränats av den nya Malmö-tränaren Miguel Ángel Ramírez. Tyska VfL Bochum ska dock utmana MFF om Bazdar, enligt Sky Sports, och en transfer till Skåneklubben sägs i dagsläget vara osannolik.

Det har även funnits rykten om intresse för BP:s Victor Lind och Heerenveens Marcus Linday.

Så kan Malmö FF ställa upp 2026

För syftet med denna övning utgår vi från att Malmö FF kommer att ställas upp i Miguel Ángel Ramírez favoritformation 4-2-3-1, som smidigt kan övergå i en rakare 4-3-3. Vi kommer även räkna med ett helt antal försäljningar i vinter, där varken Hugo Bolin, Taha Ali, Otto Rosengren, Stefano Vecchia eller Mahamé Siby finns att tillgå för den spanske tränaren.

Vi räknar dessutom med att både Arnór Sigurdsson och Erik Botheim är tillbaka i matchform efter sina skador.

Det som under de senaste åren alltid har utmärkt Malmö FF:s truppbygge är de himmelsblåas stora bredd i truppen och det gäller även nu, trots en hel drös försäljningar i vinter. Ser man till truppen som finns att tillgå finns det egentligen bara ett stort frågetecken i dagsläget och det handlar om Gabriel Busanellos nedåtgående trend. Den brasilianska vänsterbacken höll allsvensk toppklass när han värvades, men under 2025 var hans lägstanivå alldeles för låg. Ser vi inte en rejäl höjning från Busanello är det inte osannolikt att han bänkas – och då behöver MFF väva en ersättare på vänsterbacksplatsen.

I övrigt bör Milosavljevic kunna ersätta Otto Rosengren, om han lämnar, rakt av. Dessutom finns Kenan Busuladzic att tillgå på det centrala mittfältet, där Lasse Berg Johnsen med största sannolikhet kommer att vara den stora ledaren även 2026.

Erik Botheim går samtidigt rakt in som den centrala anfallaren, en position som MFF saknade desperat i fjol. Sommarförvärvet Salifou Soumah, som värvades för runt 14 miljoner kronor enligt uppgifter, bör ta en plats i startelvan, i synnerhet med tanke på hur stor summa Malmö spenderade på 22-åringen.