De är två av Silly Season-världens största profiler.

Nu har Fabrizio Romano och Florian Plettenberg hamnat i luven på varandra.

”Genom att anklaga oss för att sprida ”fake news” har du tyvärr gått över gränsen”, skriver Plettenberg på X.

Yan Diomande och Silly Season-experten Fabrizio Romano. Foto: Alamy

Allt startade med Yan Diomandés stundande (?) storflytt till Real Madrid. I går, söndag, kväll rapporterade transferexperten Fabrizio Romano, en av Silly Season-världens mest erkända namn, att en affär med tyska RB Leipzig var i hamn och att den 19-åriga supertalangen köps loss för över 100 miljoner euro (cirka 1,1 miljarder kronor).

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨



Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Det fick den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg, som tidigare under söndagen hade rapporterat att Real Madrid och RB Leipzig inte är överens, att gå till attack.

”Det finns fortfarande INGEN överenskommelse – inte ens i princip – mellan RB Leipzig och Real Madrid. Verkligheten är att vissa alltid vill vara först. Det är helt okej. Men bara för att PSG nu officiellt har dragit sig ur och Real Madrid är den enda klubben kvar i jakten, tänker vi inte publicera en påhittad ”överenskommelse” eller skriva att affären är ”KLAR”. På Sky kommer vi att rapportera att affären är klar först när RB Leipzig och Real Madrid faktiskt har nått en verklig överenskommelse”, skriver Plettenberg på X.

Florian Plettenberg, journalist på Sky Sports. Foto: Alamy

Attacken: ”Fake news”

Romano, då? Jo, han gick till motattack och hävdade att Sky Sports och Florian Plettenberg tidigare rapporterat att Manchester City skulle ha budat på Diomande, något som enligt italienaren helt enkelt inte stämmer.

”Fråga om gårdagens ”fake news” om att Manchester City lagt ett bud på 100 miljoner euro för Diomande, trots att de varit ute ur bilden i flera dagar och Real Madrid redan hade tagit ett steg framåt i förhandlingarna. Ni är duktiga på att prata om andra, men… kolla era egna uppgifter först, och prata sedan om mig”, skriver han på X.

”Okej, wow. Genom att anklaga oss för att sprida ”fake news” om ett påstått bud från Manchester City – något vi aldrig har rapporterat – har du tyvärr gått över gränsen. Jag ville egentligen aldrig ta upp det här, men din rapport om Klopp var helt enkelt löjeväckande och respektlös mot alla journalister som faktiskt bedriver seriös journalistik. Dagen efter att DFB redan hade presenterat honom i ett officiellt uttalande publicerade du ett ”Here we go” (Romanos patenterade slagord). Du skrev dessutom att övergången skulle bli klar inom kort – och nu har det snart gått en vecka. Jag trodde faktiskt att du skulle ha tillräckligt med omdöme för att inte göra så”, svarar Plettenberg.

Anklagar varandra

Bråket fortsatte hela vägen in i söndagsnatten.

”Du började med att anklaga mig, och ändå är det jag som har gått över gränsen. Kanske borde jag dela med mig av meddelanden från för några år sedan där du frågade mig: ”Hur kan jag få fler följare?” eller ”Ditt jobb är min motivation” … Du, som nu försöker lära andra hur man ska sköta det här jobbet på X”, skriver Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano. Foto: Alamy

Duon avslutade med att kritisera varandra för att ha rapporterat att Marc Guéhi var i stort sett klar för en flytt till Liverpool i vintras, vilket båda rapporterade. Transfern föll igenom och mittbacken flyttade till Manchester City i stället.

”Florian, att attackera mig för ett ”Here we go” – efter en läkarundersökning i London och en muntlig överenskommelse – i en affär som DU också kallade klar är nog det slutgiltiga mästerverket”, skriver Romano innan X-bråket till sist fick ett slut under natten till måndag.