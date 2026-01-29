Silly Season-onsdag: Layouni har lämnat träningslägret

Amor Layouni har lämnat träningslägret och kan vara påväg att lämna BK Häcken. Samtidigt görs Sebastian Nanasi aktuell för en flytt till Turkiet.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagens kunde FotbollDirekt avslöja att Bleon Kurtulus närmar sig Malmö FF. Enligt FD:s uppgifter ska Halmstad och Malmö FF vara muntligt överens om en övergång.

Samtidigt ser Viktor Bergh ut att lämna Djurgården permanent. Ytterbacken som varit utlånad till Hansa Rostock har imponerat i Tyskland och FotbollDirekt kunde under onsdagen avslöja att den tyska klubben vill köpa loss honom.

Ricardo Friedrich har sett ut att vara på väg att byta allsvensk klubb. MFF-målvakten har ryktats vara nära Degerfors IF, men denna affär ser nu ut att vara avblåst.

Marcus Baggesen åkte ur allsvenskan med IFK Norrköping ifjol, men spel i superettan under 2026 ser det inte ut att bli för dansken. Enligt danska uppgifter så väntas de allsvenska nykomlingarna Västerås SK att köpa loss honom. Övergången uppges vara så gott som klar.

Amor Layouni ska enligt uppgifter ha lämnat BK Häckens träningsläger i Spanien. Nu tyder mycket på att Layouni lämnar BK Häcken.

Det är inte bara kring allsvenskan det ryktas utan även kring våra internationella svenskar. Sebastian Nanasi har rapporterats vara aktuell för turkiska Trabzonspor, detta enligt turkiska Fotmac.

Senare under onsdagskvällen kom uppgifter om att Mayckel Lahdo är nära en utlåning till Bröndby. I låneavtalet finns en köpoption och svensken väntas presentas av Bröndby inom en snar framtid.