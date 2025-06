Sky: Chelsea backar – kommer inte värva Maignan

Han har ryktats vara så gott som klar för Chelsea FC.

Nu ser däremot Mike Maignan ut att stanna i Milan.

Detta då Sky Sports uppger att London-klubben har backat från affären.

Det var under sommaren 2021 som Mike Maignan, 29, lämnade LOSC Lille för spel i AC Milan.

Sedan dess har han gjort sig given mellan stolparna på San Siro i vad som har blivit 163 matcher. Med ett år kvar på sitt kontrakt har det ryktats en hel del om att fransmannens tid i Milano-klubben kan vara över.

Mycket har talat för att Chelsea har velat knyta till sig målvakten – fram till nu.

Enligt Sky Sports kommer inte Londonklubben att värva 29-åringen denna sommar. Detta med anledning av att man, efter att ha blivit erbjuden spelaren, har tackat nej och inte lagt något bud.

Således ser Maignan ut att bli kvar i Italien samtidigt som Chelsea får nöja sig med sin målvaktsuppsättning.

Chelsea will not be signing AC Milan goalkeeper Mike Maignan this summer 🚨

Chelsea did not make a bid for Maignan and as things stand there is only a small chance they will sign another goalkeeper this summer 🔵 pic.twitter.com/JIY4W35ewp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 22, 2025