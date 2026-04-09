Sky: Flera klubbar vill ha Robertson – efter avskedet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andrew Robertson lämnar Liverpool efter säsongen.
Atletico Madrid, Napoli och Juventus vill ha honom.
Det rapporterar Sky Sports.
Under torsdagen bekräftade Liverpool att Andrew Robertson lämnar efter säsongen.
Sky Sports uppger att det finns ett stort intresse för 32-åringen som blir klubblös i sommar. Serie A-klubbarna Napoli och Juventus vill lägga vantarna på Robertson. Atletico Madrid försökte värva spelaren i fjol och väntas göra ytterligare ett försök i sommar.
Samtidigt uppger Sky Sports att klubbar i Saudiarabien vill ha Robertson.
Den här artikeln handlar om: