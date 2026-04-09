Sky: Flera klubbar vill ha Robertson – efter avskedet

Andrew Robertson lämnar Liverpool efter säsongen.

Atletico Madrid, Napoli och Juventus vill ha honom.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen bekräftade Liverpool att Andrew Robertson lämnar efter säsongen.

Sky Sports uppger att det finns ett stort intresse för 32-åringen som blir klubblös i sommar. Serie A-klubbarna Napoli och Juventus vill lägga vantarna på Robertson. Atletico Madrid försökte värva spelaren i fjol och väntas göra ytterligare ett försök i sommar.

Samtidigt uppger Sky Sports att klubbar i Saudiarabien vill ha Robertson.