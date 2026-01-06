Sky: Manchester United i samtal med Solskjær

Manchester United har sparkat managern Ruben Amorim.

Nu letar klubben efter en interimtränare.

Samtal ska ha förts med den tidigare tränaren Ole Gunnar Solskjær, enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Manchester United meddelade under måndagen att managern Ruben Amorim sparkas. Den tillfälliga lösningen blir att U18-tränaren Darren Fletcher tar över tills en ersättare hittas i sommar.

Enligt den tyska Sky Sorts-journalisten Florian Plettenberg har United redan fört samtal med den förre tränaren Ole Gunnar Solskjær. Norrmannen själv uppges vara motiverad att ta jobbet till slutet av säsongen.

Solskjær basade över United från mars 2019 till november 2021.

Tidigare uppgifter gör gällande att Michael Carrick, Oliver Glasner, Julian Nagelsmann och Enzo Maresca är kandidater till att ta över United.