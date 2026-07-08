Sky: Newcastle-stjärnan vill lämna – för Arsenal

Bruno Guimaraes har har bestämt sig.

Brassen vill lämna Newcastle United – för ligarivalen Arsenal, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Arsenal är på jakt efter en central mittfältare. Newcastles Bruno Guimaraes har under en tid kopplats ihop med ”Gunners”. Tidigare ska ett bud på ungefär 700 miljoner kronor nobbats av Newcastle.

Nu rapporterar Sky Sports att Guimaraes har informerat sin klubb att han vill lämna för just Arsenal. Sky uppger däremot att det ännu inte har tagits någon kontakt mellan parterna.

Brassens avtal med ”The Magpies” sträcker sig till 2028.