Franske stjärnan bäst i VM – slår Messi på listan

VM har bjudit på flera mål.

Men vem är bäst på att skapa chanserna?

CIES har tagit fram de tio bästa chansskaparna bland länderna i kvartsfinal.

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Det är åtta nationer kvar i VM. Kvartsfinalerna drar i gång redan under torsdagen då Marocko och Frankrike drabbar samman.

Under turneringens gång har det diskuterats om vilka som är de största stjärnorna. Vem är bästa målgörare? Bästa dribbler?

Analysgruppen CIES har tagit fram de tio spelare, bland nationerna i kvartsfinal, som skapar flest chanser.

Den spelare som skapat flest chanser för sitt landslag är Frankrikes Michael Olise. Tvåa är Belgiens Leandro Trossard. Sedan blir det jämnt mellan trean Dani Olmo, fyran Lionel Messi och femman Patrick Berg.

Värt att notera är att Spaniens storstjärna Lamine Yamal inte är med på listan.