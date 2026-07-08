ESPN: Han tar över Portugals landslag

Portugals förbundskapten Roberto Martinez avgick efter VM-uttåget.

Nu väntas Jorge Jesus ta över landslaget, enligt uppgifter.

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Portugal föll i åttondelsfinalen mot Spanien och var därmed utslaget ur VM. Kort senare stod det klart att förbundskaptenen Roberto Martinez lämnar.

Enligt ESPN väntas förbundet presentera en ersättare till Martinez i slutet av veckan – och allt tyder på att det blir Jorge Jesus, 71.

– Det finns flera möjligheter. Jag kommer att hantera den här frågan själv. Jag hoppas att vi har konkreta nyheter i slutet av veckan, säger förbundets president Pedro Proença till ESPN.

Jorge Jesus kommer senast från ett huvudtränarjobb i saudiska Al-Nassr. Han har tidigare basat över klubbar som Sporting, Benfica, Flamengo och Braga.