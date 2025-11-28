Sky: Premier League-klubb spanar på Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström lockar till sig intresse.

Nottingham Forest uppges följa svensken.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Jacob Widell Zetterström är hyllad i Derby County. Den svenske målvaktens tränare ansåg att han var bland de bästa på sin position i ligan.

Nu har större engelska klubbar fått upp ögonen för den förre Dif-keepern.

Enligt Sky Sports är Nottingham Forest intresserade samtidigt som Derby hoppas kunna förlänga med honom.

I somras kopplades även svensken ihop med Brentford – men någon flytt blev aldrig av.

Widell Zetterström anslöt till Derby 2024 från Djurgården och kontrakt med den engelska löper ut sommaren 2027.