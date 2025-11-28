Sky: Premier League-klubb spanar på Widell Zetterström
Jacob Widell Zetterström lockar till sig intresse.
Nottingham Forest uppges följa svensken.
Det rapporterar Sky Sports.
Jacob Widell Zetterström är hyllad i Derby County. Den svenske målvaktens tränare ansåg att han var bland de bästa på sin position i ligan.
Nu har större engelska klubbar fått upp ögonen för den förre Dif-keepern.
Enligt Sky Sports är Nottingham Forest intresserade samtidigt som Derby hoppas kunna förlänga med honom.
I somras kopplades även svensken ihop med Brentford – men någon flytt blev aldrig av.
Widell Zetterström anslöt till Derby 2024 från Djurgården och kontrakt med den engelska löper ut sommaren 2027.
