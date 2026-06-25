Sky Sports: Spurs förlänger med keepern

Antonín Kinský, 23, blir kvar i Spurs.

Enligt Sky Sports är målvakten nära att krita på ett nytt kontrakt.

Kinsky. Foto: Alamy

Krisklubben Tottenham Hotspur hämtade nyligen in den rutinerade målvakten Martin Dúbravka, 37, samtidigt som ordinarie keeper Guglielmo Vicario ryktas vara på väg bort från London. Nu ser Spurs ut att ha hittat en långsiktig lösning på målvaktsposten.

Det är Sky Sports som rapporterar att klubben är nära att förlänga med den 23-åriga Antonín Kinský. Tjecken har under den gångna säsongen agerat vikarie till Vicario som dragits med stora skadeproblem. Kinský stod bland annat för ett mycket uppmärksammat målvaktsingripande i Champions League-förlusten mot Atlético Madrid.

Enligt uppgifterna är det nya kontraktet, som väntas skrivas på inom kort, skrivet över fem år med en option om en förlängning på ytterligare ett år.

Spurs are close to agreeing a new five-year deal with Antonin Kinsky ✍️ pic.twitter.com/ocoufTCDxD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 25, 2026

Spurs slutade på 17:e plats i Premier League och undvek nedflyttning med minsta möjliga marginal.