Trump läxar upp Tuchel: ”Ett misstag”

Donald Trump var kaxig inatt. På en presskonferens riktade han kritik mot Thomas Tuchel efter Englands VM-uttåg.

– Det var lite ovanligt, säger Trump

Foto: Bildyrån

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England föll i semifinalen mot Argentina och får därmed spela bronsmatch istället för final. Efter VM-uttåget riktade en viss amerikansk president skarp kritik mot Englands tyske förbundskapten Thomas Tuchel. Men Donald Trump inledde med att hylla Bayern München-anfallaren Harry Kane.



– Ni har en fantastisk spelare i England som jag spelade golf med. Det vet ni, eller hur? Han heter Harry Kane och har varit fantastiskt, säger Trump enligt Sportbladet.



Men sedan tog kritikstormen fart.



– Jag tycker kanske att de gjorde ett misstag som gjorde honom till en defensiv spelare, men vad vet jag om fotboll? säger presidenten.



Harry Kane hade, likt hela det engelska laget en defensiv approach framför allt i den andra halvleken. Anfallaren utgick från ganska långt bak i planen, vilket Donald Trump alltså verkar ha snappat upp.



– De tog ledningen och tog sedan sin bästa spelare och placerade honom i försvaret. På något sätt måste man ju vara lite offensiv också, eller hur?



England spelar bronsmatch mot Frankrike ikväll. Avspark är klockan 23:00 svensk tid.



