Spansk media: Bernhardsson inte förstavalet i Valencia

Sportbladet avslöjade att Alexander Bernhardsson väljer mellan Wolfsburg och Valencia.

Från spanskt håll rapporteras det att svensken inte är förstavalet att ta in, men att Leeds håller hårt i Largie Ramazani som själv pressar för en återkomst till La Liga-klubben.

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Han var den offensivt viktigaste pusselbiten i att Valencia klättrade från nedflyttningsstrid till att göra upp om Europaplatserna i våras. Largie Ramazani blev älskad i Valencia men tvingades därefter återvända till Leeds – klubben som äger honom.

Under hela sommaren har det varit en följetång kring Ramazanis vara eller icke-vara i Valencia. Klubben vill ha tillbaka honom och spelaren trycker själv på för en återkomst, men där Leeds satt sig på tvären.

Det kan också göra att Valencia tvingas leta efter andra alternativ. I dagarna rapporterade Sportbladet att Alexander Bernhardsson väljer att lämna Kiel för att antingen skriva på för Wolfsburg eller Valencia.

Superdeporte som nitiskt bevakar Valencia skriver att Ramazani trots Bernhardsson-uppgifterna fortsatt är huvudspåret och att klubben hoppas lösa den blixtsnabbe belgaren innan transferfönstret stänger.